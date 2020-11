È stato pubblicato il bando della prima edizione del premio artistico-letterario "I fili della vita... raccontiamo Cupello", promosso dall'amministrazione comunale. Si legge nella presentazione del concorso: "Il progetto, inedito alle tradizioni culturali del comune di Cupello, è stato pensato per offrire la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità e fare delle stesse il tramite attraverso cui poter tradurre il nostro paese in ambito artistico-letterario. La necessità, infatti, di tessere i fili della vita, attraverso un percorso culturale che mira alla longevità, nasce dalle coeve minacce alla memoria che, bucando il tessuto umano, permettono così di perdere parti vitali della nostra esistenza. Bisogna, dunque, cominciare e raccontare gli aneddoti, le immagini, i pettegolezzi, le tristezze, i silenzi di questo luogo e degnarlo d’arte, rivalutarlo, quindi, attraverso la scrittura, il disegno e la fotografia che sono i romantici poteri dell’uomo, quei mestieri di seconda importanza rispetto alla concretezza del lavoro che, tuttavia, risultano importanti a pari peso.

Viviamo un tempo, ma ve n’è stato un altro, un trascorso ricco d’emozioni che, per negligenza, è stato inghiottito dalla superficialità dei giorni che, inesorabili, passano senza che nessuno lasci traccia. Viviamo un tempo e ce ne sarà un altro. Tutto va di fretta e v’è urgenza affinché, almeno qualcosa resti e vada piano come è giusto che sia. Insieme, torniamo a scrivere la memoria di Cupello perché il paese non venga dimenticato, perché il paese venga ricordato".

Il concorso è articolato in tre sezioni, poesia, disegno e fotografia, e ci sarà tempo fino al 23 agosto per inviare gli elaborati. Il vincitore di ogni sezione riceverà un premio di 300 euro in denaro.

Il bando di concorso completo (scarica qui).

Per informazioni

Valentina Fitti

tel. 3891516959

valentinafitti@hotmail.it