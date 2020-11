Andrea Iannone partirà dalla settima posizione, terza fila in griglia di partenza, nel gran premio di Germania che andrà in scena domani pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Il pilota in sella alla Ducati Pramac è stato, come è accaduto anche nei giorni di prove, il migliore dei piloti che corrono sulle moto di Borgo Panigale, compiendo il giro lanciato in 1'21''679, staccato di 7 decimi da Marc Marquez, autore del nuovo record del circuito con 1'20''937. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, sta cannibalizzando questa stagione 2014, avendo già vinto le prime 8 gare e puntando deciso verso la nona in terra tedesca.

Iannone si è ben comportato durante i giorni di prove libere e nelle prime qualifiche, conquistandosi l'accesso alla Q2 senza dover passare dalla Q1. Domani proverà a lanciarsi all'attacco sin dalla partenza, fase che in questa stagione gli è stata più volte favorevole. È una fase positiva per il pilota vastese, che ha svolto anche dei test nei giorni scorsi con la Ducati ufficiale che potrebbe accoglierlo sul suo sellino nella prossima stagione.

La griglia di partenza: Marquez, Pedrosa, Bradl, A.Espargaro, Lorenzo, Rossi, Iannone, P. Espargaro, Smith, Bautista, Hayden, Hernandez, Redding, Crutchlow, Aoyama, Laverty, Abraham, Edwards, Barbera, Di Meglio, Parkes Petrucci.