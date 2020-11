Dopo la serata di giovedì annullata a causa delle bizze meteo di un'estate piovosa, ieri è entrata nel vivo il Festival del sorriso. Musica, palloncini e divertimento nell'appuntamento dedicato ai più piccini.

Oggi si torna in piazza per la giornata conclusiva (clicca qui per leggere l'articolo col programma completo).