Il Mercato Elettronico della P.A. è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. Il Mercato Elettronico, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio per tutte le Amministrazioni dal 2012, garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità.

Un’opportunità ormai consolidata anche per le imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già attivati per gestire le relazioni commerciali e beneficiando, in tal modo, dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una maggiore visibilità. In ragione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato questo strumento di e-procurement pubblico, Consip e Confartigianato Imprese Chieti hanno ritenuto opportuno organizzare una sessione formativa con lo scopo di fornire ai partecipanti un quadro completo degli aspetti giuridici e tecnici del mercato elettronico e di illustrarne vantaggi e modalità di funzionamento, nonché di favorire sinergie e collaborazioni tra le P.A. e le imprese.

Per l’evento è previsto il riconoscimento di 2 crediti formativi per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti.

Martedì 15 luglio ore 15

PalaBCC Via dei Conti Ricci, Vasto

Ore 14:30

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Saluti di benvenuto

Vice Direttrice dott.ssa Di Tella Giovanna

Ore 15:15

Il Mercato Elettronico della PA, parte generale:

- caratteristiche e vantaggi

- progetto Sportelli in Rete e il supporto alle imprese sul territorio nell’utilizzo del Mepa

Il Mercato Elettronico della PA, parte operativa:

- funzionalità per le imprese, abilitazione e risposta alla Richiesta di Offerta

- funzionalità per le Amministrazioni, Ordine diretto e Richiesta di Offerta

Ore 17:00

Dibattito e conclusioni

Relatori Consip

Ing. Andrea Di Tommaso, Responsabile Relazioni Amministrazioni Territoriali Abruzzo, Molise e Puglia

Dott.ssa Annamaria Michienzi, Responsabile progetto Sportello in rete - Area Promozione e Supporto

Informazioni: Confartigianato Imprese Vasto Tel 0873.380447 mail. sviluppo@confartigianato.ch.it