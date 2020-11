Puntuale come un orologio svizzero e con un clima straordinario è partita alle 8.30 di sabato 12 luglio presso l’Hotel Palace di Vasto la prima edizione del raid motociclistico d’Abruzzo.

L’evento organizzato dalla Endurance Group di Milano e il portale lestradeitalianepiubelle.it in collaborazione con la WEM di Vasto, le esperte guide motociclistiche dei Road Eaters di Termoli, con il supporto tecnico della Easy Rider di Nicola Colella e patrocinato dalla Provincia di Chieti ha l’obiettivo di far vivere due giorni di intense emozioni motociclistiche ai partecipanti.

I rider provengono da diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, tutti con la voglia di vivere la bellezza dei paesaggi nostrani e portare a casa un ricordo indelebile dell’esperienza appena intrapresa.

Mille i chilometri di curve e tornanti che si affronteranno nei due giorni, portando i rider fino in cima a Roccaraso con un escursione altimetrica di oltre 2000 metri dal punto di partenza, passando per paesi e panorami che non hanno da invidiare ad altre località anche estere.

Domenica sera sarà organizzata la cena di fine evento presso l’Hotel Palace di Vasto con consegna degli attestati e condivisione di tutte le intense emozioni vissute nei due giorni di viaggio.

“Tutto lo staff ha passato mesi intensi impegnati a studiare i percorsi, creare l’evento e promuoverlo, pensare alla sicurezza e al massimo comfort dei partecipanti, ma ce l’abbiamo fatta e siamo pronti a progettare l’edizione 2015 pensando anche a chi non è ancora pronto ad accettare la sfida dei 1000 km” dichiara Alberto Baccari, amministratore della Endurance Group.

Potete seguire l’evento e gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale dell’evento su facebook al link:

https://www.facebook.com/1000chilometridabruzzo