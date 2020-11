La Polizia municipale trova quello che un tempo era il diario di scuola di Nicola Del Bonifro, 45enne vastese, all’interno di una discarica abusiva e la legge lo punisce con 6 mesi di carcere e duemila euro di multa.

Il diretto interessato sostiene di non aver mai buttato il diario in quella discarica, ma di aver gettato qualche anno fa delle vecchie carte vicino ad un bidone dell’immondizia poichè nella sua zona di residenza non era ancora stata avviata la raccolta differenziata.

Intervista di Vastonewsradio.