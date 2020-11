"Lavorerò di concerto con il presidente della Giunta e con l’assessore alla Sanità, oltre che con la maggioranza che governa la Regione e mi porrò come interlocutore privilegiato con la cittadinanza tutta, con gli operatori della sanità, dai quali attingerò suggerimenti e proposte, e con la mia coscienza di cittadino che vive quotidianamente vicino ai bisogni e alle aspettative di altri cittadini, che spesso soffrono, senza poter interloquire con chi li dovrebbero rappresentare". Sono le prime dichiarazioni con cui Mario Olivieri commenta la sua elezione a presidente della Commissione Sanità, Affari sociali e Politiche del lavoro della Regione Abruzzo.

"Sarò attento - promette il consigliere regionale di Abruzzo civico - alle istanze che vengono dai territori regionali per una sanità più vicina alle esigenze dei cittadini, ma sarò soprattutto vigile nel riequilibrio dei servizi sanitari territoriali, tante volte detto ed enunciato, ma mai compiutamente e concretamente realizzato. I servizi sanitari territoriali sono quelli più vicini al cittadino, soprattutto nelle zone interne, dove negli ultimi anni i servizi sanitari si sono allontanati considerevolmente, dopo la chiusura dei piccoli ospedali, senza sostituire questi ultimi con alternative valide.

Ciò è accaduto in tutta la regione, ma soprattutto nel Chietino, e in particolare nel Vastese e nel Lancianese, zone quasi completamente dimenticate dalla direzione della Asl, che evidentemente non le ha considerate degne della attenzione che meritavano".