Nuovi incidenti mortali e maxitamponamenti sulla A14 in questi ultimi due giorni, ad aggiungersi al dramma umano che ha segnato in negativo di recente il tratto tra Ortona e Vasto sud.

Disagi alla circolazione che confermano l’allarme lanciato qualche settimana fa dal presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, sulla necessità di operare interventi sul tratto di autostrada che va da Pedaso a Vasto Sud.

“Ho chiesto più volte la realizzazione della terza corsia sull’autostrada A14 alla Società Autostrade – afferma Di Giuseppantonio – ma, se questa ipotesi non è percorribile, quantomeno si pensi ad integrarla con corsie di emergenza che risultano totalmente assenti in alcuni tratti. Ricordo sempre che parliamo di una direttrice costiera trafficata, tanto più nella stagione estiva, e che di fronte a incidenti importanti il traffico rimane bloccato in entrambe le direzioni di marcia e veicolato, tra l’altro, sulla statale 16, assolutamente inadeguata anche per la presenza di viadotti cui è interdetto il traffico pesante. Il collasso della circolazione stradale è inevitabile e sistematico. Non c’è più tempo da perdere – conclude Di Giuseppantonio – lo dico alla Società Autostrade, cui faccio appello di intervenire al fine di rendere più sicuro il tratto abruzzese dell’A14, congiuntura non secondaria fra il nord e il sud del Paese”.