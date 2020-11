Legambiente, come ogni anno, ha pubblicato la Guida blu delle spiagge più belle in Italia, divisa regione per regione.

La classifica è stilata a seconda delle Vele blu assegnate alle località esaminate, con cinque Vele che rappresentano il massimo riconoscimento.

In Abruzzo, secondo Legambiente, vince Rocca San Giovanni con 4 Vele, seguono Pineto, Vasto e Ortona.

Clicca qui per la classifica completa di tutte le spiagge italiane.