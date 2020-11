Torna l’appuntamento al Circolo Tennis di Vasto con il Torneo open singolare maschile del Circuito Massimo Ruggieri. Dal 16 al 27 luglio, sui campi in terra rossa del parco Muro delle Lame, si potrà assistere ad intense sfide per decretare il vincitore dell’edizione 2014. Nel 2013 la vittoria è andata a Fabio Sgrignoli, del Circolo Tennis Lanciano, che ha battuto in finale Vittorio Rubino del Circolo Tennis Teramo.

Il montepremi è di 1.499 euro in denaro, con le iscrizioni che saranno accettate fino alle ore 16 del 14 luglio. Sarà possibile iscriversi tramite fax, email o sul PUC (Portale Unico Competizioni). Il 16 luglio al via le prima sfide, con la finalissima in calendario il 27 luglio.

Per informazioni

Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli”

Via Istonia, 1

Tel/Fax 0873.69461

info@ctvasto.it