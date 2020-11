Ancora premi per Silverio Marrone, chef vastese che da 7 anni vive e lavora in Giamaica dove ormai è diventato una celebrità. Lo scorso ottobre aveva conquistato la medaglia di bronzo nella competizione nazionale tra i cuochi giamaicani. La sua professionalità gli ha consentito di entrare a far parte della squadra giamaicana che ha partecipato, tra il 28 giugno e il 2 luglio, alla competizione Taste of the Caribbean, a cui hanno preso parte le squadre nazionali di chef di tutti i Paesi dei Caraibi. E, anche in questa occasione, Silverio Marrone è stato uno dei migliori. Infatti ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione “Chef of the year”, mentre una medaglia d’oro è arrivata nella competizione a squadre con la Giamaica.

Tanta soddisfazione per lui e per i suoi colleghi giamaicani, che nel corso di questi anni hanno imparato a conoscerlo ed apprezzarne le qualità. Con un sapiente connubio tra l’arte culinaria italiana, lo stile internazionale e il gusto della cucina giamaicana, ormai Silverio Marrone è un punto di riferimento in cucina, come dimostrano i tanti premi ricevuti in questi anni.