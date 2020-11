Anche quest'anno la Parrocchia di Santa Maria Maggiore organizza delle serate per i turisti che volessero conoscere il rapporto tra arte e fede a partire dalle bellezze custodite nella chiesa che da secoli custodisce le tradizioni dell'Antica Vasto.

Il percorso sarà inaugurato sabato 12 luglio alle ore 21:30 con una visita guidata alla chiesa organizzata in più turni a cui seguiranno altre serate in cui si affronteranno tematiche legate alla storia, all'arte e alla cultura biblica che vedranno come protagonisti il parroco Don Domenico Spagnoli, Mons. Decio D'Angelo, la Prof.ssa Lina Di Biase e il Prof. Paolo Calvano. Le ultime due serate saranno dedicate al tema "Cibo tra arte e Scrittura" e saranno accompagnate da proiezioni di tele di artisti che si incastoneranno con alcune pagine bibliche. Gli incontri inizieranno sempre alle ore 21:30.

Gli incontri

12 luglio

Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maggiore

a cura di Don Domenico Spagnoli e della prof.ss Lina Di Biase



19 luglio

Alla scoperta di San Cesario del Vasto

a cura di Don Domenico Spagnoli

26 luglio

Santa Maria Maggiore e la sua Città

a cura di Mons. Decio D'Angelo e prof. Paolo Calvano

2 agosto

Visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maggiore

a cura di Mons.Decio D'Angelo e prof. Paolo Calvano

9 agosto

Il Cibo tra arte e Scrittura (I parte)

a cura della prof.ssa Lina Di Biase e Don Domenico Spagnoli



17 agosto (domenica)

Il Cibo tra arte e Scrittura (I parte)

a cura della prof.ssa Lina Di Biase e Don Domenico Spagnoli