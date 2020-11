Una Vastese battagliera fino all'ultimo cede il passo ai Cavalieri del Mare, nuova capolista del Super Eight Beach Soccer Tournament campionato di calcio su sabbia targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana. Senza respiro il match a Bibione con gli abruzzesi, anche se per vedere i primi gol bisogna aspettare il secondo tempo.

Il botta e risposta nei primi cinque minuti (Cesario e Luongo per la Vastese, Della Casa e Capo per i viareggini) lascia poi spazio alla presa di campo dei Cavalieri, che fanno valere un tasso tecnico maggiore, forse uno dei migliori del torneo.

Ancora Della Casa, poi Roberti e Pecorari fanno volare i toscani; la partita a questo punto sembra chiusa, ma il gol di Luongo a inizio terzo tempo tiene acceso il match, che poi si infiamma anche in panchina: la tensione si fa sentire (Pagani e Fruzzetti, mister dei Cavalieri, vengono espulsi), la Vastese prova a rifarsi sotto con Cesario e Ferrazzo, ma ci pensano prima Pagani e poi Capo (il man of the match dell'incontro) a chiudere i giochi.

I Cavalieri possono festeggiare, per la Vastese ci sarà modo di rifarsi nelle altre due partite della seconda tappa.

Tutte le partite sono anche diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccertournament.tv



Secondo tempo

1' Cesario (V)

5' Della Casa (C)

7' Luongo (V)

7' Capo (C)

8' Della Casa (C)

11' Roberti (C)

12' Pecorari (C)

Terzo tempo

3' Luongo (V)

3' Pagani (C)

7' Cesario (V)

8' Capo (C)

11' Ferrazzo (V)

Ammoniti

Costa (C)

Napolitano (V)

Espulsi

Pagani (C)

Fruzzetti (C)