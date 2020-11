Un ferito è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Gli altri sono stati trasportati in albulanza al Renzetti di Lanciano. E' il primo, parziale bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto ieri sera sull'autostrada A14, tra i caselli di Val di Sangro e Lanciano.

Per cause che la polizia autostradale di Vasto sud sta accertando, diversi mezzi si sono scontrati al chilometro 412. Ad avere la peggio è stato il conducente di un furgone. All'arrivo dei soccorritori del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi. I medici hanno disposto il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Pescara, dove tuttora è ricoverato in prognosi riservata.

Il traffico ha subito forti rallentamenti.