Si arricchisce ancora il medagliere di Giulio Passot. Il podista vastese, che da qualche mese ha tagliato il traguardo dei 71 anni di età, continua a correre e vincere. Ad aprile, proprio nel giorno del suo compleanno, si era laureato campione italiano master di mezza maratona. Ma per lui le sfide non finiscono mai e così a maggio ha guidato una delegazione dei Runners Chieti, squadra per cui è tesserato, in Belgio, dove ha vissuto per tanti anni. E, per far sentire lo spirito patriottico, aveva anche fatto realizzare delle canotte azzurre con nome della società e la scritta Italia sotto lo scudetto tricolore.

La sua grinta e la voglia di vincere ancora non accennano a diminuire e così, domenica scorsa, nella seconda edizione della gara di Castel del Monte “The Challenge”, è stato ancora una volta il più veloce della categoria M70, impiegando 42’55’’ per correre i 9,3 km del percorso. Grande soddisfazione anche per il 55° posto assoluto, su 187 podisti che hanno tagliato il traguardo, dando anche un notevole distacco al secondo della sua categoria. Archiviato anche questo successo Giulio Passot ha ripreso il suo allenamento quotidiano lungo le strade della città, pronto ad affrontare nuove sfide.