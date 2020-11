La staffetta italiana si ferma ad un soffio dalla vittoria nella finale della 4x200 stile libero agli Euroepei juniores di nuoto. A Dordrecht gli azzurrini sono scesi in vasca con il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche, garantendosi la possibilità di nuotare in una favorevole corsia centrale (la numero 5). A salire sui blocchi è stato Nicolangelo Di Fabio, il migliore tra i duecentisti italiani.

Il talento cupellese ha risposto presente, nuotando la sua frazione in 1'49''45, staccando di più di un secondo il suo primo inseguitore, Martyn Wilton della Gran Bretagna. Poi è stata la volta di Mattia Zuin, Alessio Occhipinti e Francesco Peron. L'Italia ha condotto la gara fino al termine della terza frazione, salvo poi vedersi sorpassata dall Germania. Il tempo fatto segnare alla fine è stato di 7'22''65, di poco superiore al 7'21''25 con cui ha vinto la Germania.

Di Fabio, atleta tesserato per il Team Nuoto Sport Management, raccoglie così la seconda medaglia dopo il bronzo nella 4x100 stile libero. Ora per lui ci sarà la gara dei 200 stile libero, la "sua gara". Certamente il professor Domenico D'Adamo, che lo sta seguendo da vicino in questa esperienza europea, non mancherà di dargli i giusti consigli per puntare a un risultato di prestigio.