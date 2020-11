Definito al termine della riunione di giovedì sera il direttivo del Cupello Calcio, società nata dalla fusione tra Virtus e United. I presidenti delle due squadre Franco Peschetola e Oreste Di Francesco uniscono le forze e contribuiranno economicamente per un'unica causa, con loro Antonio Di Francesco, che dopo 15 anni di United affronta la nuova esperienza.

Di seguito il direttivo.

Presidenti: Franco Peschetola

Copresidenti: Antonio Di Francesco, Oreste Di Francesco

Vicepresidenti: Giuseppe Silvestri, Nicola Sammartino

Presidenti del settore giovanile: Giuseppe Giardino, Michele Mazzarella

Consiglieri: Berino Romilio, Simone Pomponio, Giampiero Passucci

Segretario: Alessandro Pasquale

Un direttivo ben equilibrato, all'interno del quale sono ripartiti in maniera equa rappresentanti di entrambe le società. Un gruppo allargato, che oltre ai nomi fatti prevede il sostegno di altri soci, per un totale di 30 persone. "E' una società più forte economicamente - spiega Oreste Di Francesco - con l'aiuto di tutti possiamo fare bene, siamo orgogliosi di iniziare questa nuova avventura per Cupello. Non abbiamo avuto alcun tipo di problema nel definire ruoli e incarichi che sono stati accettati da tutti, a dimostrazione dell'armonia presente all'interno del gruppo".

Da ora si penserà alla parte sportiva, la società, in attesa di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio prevista intorno al 18 luglio, allestirà una squadra che sia in grado di ben figurare sia in Promozione che eventualmente in Eccellenza. Il progetto punterà molto sui giovani, ma con spese ponderate. Non è stato comunicato il nome dell'allenatore, mentre per la juniores dovrebbe essere riconfermata la coppia Nicola Di Martino-Gennaro Migliaccio, che lo scorso anno ha concluso il torneo d'elite in seconda posizione.

Società, squadra e allenatore saranno presentati in seguito, probabilmente in una conferenza stampa pubblica. A breve inizierà anche un sondaggio su Facebook che permetterà di scegliere il nuovo logo del Cupello Calcio.