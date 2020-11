L'unità mobile dei carabinieri presidia il lungomare di Vasto Marina e, alla vista dei militari, i venditori abusivi scappano, dilaguandosi in spiaggia nell'oscurità. E' accaduto ieri sera sulla riviera.

I militari della Compagnia di Vasto hanno iniziato a presidiare lungomare Cordella: furgone parcheggiato vicino alla sede della Medicina turistica e pattugliamento a piedi. E' la prima risposta delle forze dell'ordine all'abusivismo dilagante sulla costa vastese anche in questa stagione balneare.

I commercianti autorizzati da anni combattono la loro battaglia contro la presenza di irregolari, chiedono controlli costanti per sconfiggere la concorrenza sleale e si dicono pronti a nuove, plateali iniziative di protesta, come già accaduto nelle precedenti stagioni estive.

Isola pedonale - Gli addetti del settore Servizi del municipio hanno installato i cartelli stradali.

Da domani, 12 luglio, via le auto dal centro della località balneare: di sera non si circolerà coi mezzi a motore dall'estremità nord di viale Dalmazia fino all'incrocio con via Martiri Istriani. Off-limits anche il tratto di via Zara compreso tra gli incroci con via Elba e viale Dalmazia.

Lo ha deciso la Giunta municipale di Vasto con la delibera numero 195 del 2 luglio scorso.

L'interdizione al traffico veicolare sarà in vigore dal 12 luglio al 31 agosto, dalle ore 21 alle 4.

Il documento approvato dall'amministrazione comunale prevede, come lo scorso anno, un'area pedonale e una zona a traffico limitato.

Isola pedonale: "Viale Dalmazia - si legge nella delibera - (tratto compreso dall’intersezione con Via Itaca all’intersezione con il Lungomare Cordella e strade limitrofe);

- Viale Dalmazia (tratto compreso da Via Martiri Istriani a Via Itaca e strade limitrofe);

- Corso Zara, dall’intersezione con Via Elba all’intersezione con Viale Dalmazia".

Zona a traffico limitato: "Viale Dalmazia – Tratto compreso dall’intersezione con via Martiri Istriani all’intersezione con Via Itaca".