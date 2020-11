Dall’accordo con l’azienda CicerOOs, supportata dal CNR di Pisa ed altra università e centri di ricerca italiani ed esteri, Vasteggiando.it è lieta di presentare oggi ai propri lettori e turisti la nuova sezione di Booking On-line (raggiungibile su www.vasteggiando.it/booking), con la possibilità di prenotazione hotel e alloggi con il sistemaHotelOOs. Siamo soddisfatti di poter dare un servizio utile che siamo certi potrà dare al turista ulteriori strumenti per decidere di passare le sue vacanze nel nostro territorio e non solo, dato che il sistema permette prenotazioni in tutta Italia e presto nel resto d'Europa.

“Il sistema usato da HotelOOs è innovativo”, ci spiega Stefano Orlando, marketing manager di CicerOOs, “Infatti, permette di ricercare un hotel o un alloggio ideale, non solo più per i soli servizi interni, ma per tutto ciò che lo circonda, quindi secondo una ricerca esperienziale”. Quindi i nostri lettori e turisti potranno cercare il loro Hotel e la loro sistemazione nel nostro territorio cercandoli con frasi del tipo “Vasto, arte”, oppure “San Salvo, giardino botanico”, oppure “Casalbordino, relax” e verranno presentate le soluzioni più vicine alle loro esigenze.

Pensiamo sia davvero un valore aggiunto, un sistema di booking on-line che comprende a pieno la nuova tipologia di turisti che non si accontentano più di semplici vacanze, ma vogliono vivere un’esperienza, provare emozioni da poter raccontare. Vasteggiando.it con la collaborazione con HotelOOs vuole andare in questa direzione per offrire un servizio sempre di maggiore qualità per i suoi lettori e per i suoi turisti, sempre più attenti e sempre più giustamente esigenti.

Una sinergia di qualità, dunque, ricordando che la tecnologia di CicerOOs è già in uso da clienti come American Express, FIAT, Viaggi24, Il Tempo. Partner ufficiali del progetto sono Venere.com (Gruppo Expedia) e TripAdvisor.

Roberto De Ficis

Direzione Artistica Vasteggiando.it