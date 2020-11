Tra i tanti rifiuti portati in spiaggia dalle mareggiate sulla spiaggia di Mottagrossa spiccava un enorme tubo, lungo circa metri e di grande diametro. Dopo la riapertura del ponte che permette ai bagnanti di accedere alla caratteristica spiaggia di sassi ne era stata segnalata la presenza. Così questa mattina, gli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile, insieme all'Ufficio Servizi del Comune di Vasto, hanno provveduto alla sua rimozione, sotto lo sguardo incuriosito dei bagnanti. "Non poche le problematiche - commenta Eustachio Frangione - visto l'enorme peso della struttura ma alla fine e' andato tutto per il meglio".

Così, dopo l'accesso riaperto a cura del Comune, si provvede anche alla pulizia (almeno dei rifiuti più ingombranti) della spiaggia, con l'auspicio che cittadini e turisti contribuiscano a mantenere Mottagrossa pulita.