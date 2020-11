Rifiuti a fuoco in via Villa de Nardis, a Vasto Marina. Mani ignote hanno incendiato nelle notti scorse una discarica abusiva non distante dalla stazione ferroviaria Vasto-San Salvo. Da anni, quasi ogni giorno ignoti inquinatori abbandonano immondizia di ogni genere. Materiali la cui combustione può creare fumi altamente inquinanti.

Nonostante gli appostamenti delle guardie ambientali, le indagini svolte con l'ausilio delle telecamere da parte della polizia municipale, sono ancora tanti gli inquinatori che contaminano le aree periferiche della città.

Il 26 aprile scorso, un nostro lettore, Renato Rossi, aveva segnalato la presenza dell'ennesima discarica in via Villa de Nardis. Due giorni fa "ho purtroppo dovuto constatare - scrive in una mail inviata a Zonalocale.it - che qualcuno ha provveduto sbrigativamente a a dar fuoco ai rifiuti e adesso, sopra la ceneri maleodoranti della monnezza bruciata, continuano a essere scaricati rifiuti di tutti i tipi".