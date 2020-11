E' maretta nel Nuovo centro destra di Vasto. Prima il comunicato stampa in cui si annuncia che Ermanno Falone è il nuovo coordinatore del circolo locale del partito di cui è leader nazionale Angelino Alfano. Poi il diretto interessato smentisce i suoi colleghi che hanno diffuso la notizia tramite i canali ufficiali.

Inifine, una seconda smentita dello stesso Falone, che racconta di aver ricevuto molte telefonate di congratulazioni, ma ribadisce: "In riferimento al comunicato stampa apparso in data 08 luglio 2014, nel quale è stata data la notizia di un avvicendamento alla carica di presidente del circolo cittadino del Nuovo Centro Destra, vorrei far presente a tutta la cittadinanza che il sottoscritto, Ermanno Falone, non è il nuovo presidente del circolo cittadino del Nuovo Centro Destra, né tanto meno il responsabile del movimento di Comunione e Liberazione di Vasto come erroneamente comunicatovi da chi vi ha fatto pervenire l’articolo in questione. Colgo l’occasione per ringraziare il vostro direttore, Michele D’Annunzio, per avermi concesso l’opportunità di far chiarezza sull’episodio accaduto".