Domenica 13 luglio a San Salvo appuntamento in bicicletta per la seconda edizione del Memorial Michele Mastrippolito. Due le iniziative che si svolgeranno nella giornata per ricordare "Mike", come lo chiamavano tutti, scomparso a seguito di un incidente sul lavoro. La mattinata sarà dedicata alla competizione agonistica, con la IV prova del Campionato Regionale Italiano. Nel pomeriggio, invece, una pedalata ecologica di 8 km., da San Salvo alla marina, con una sosta davanti alla Pilkington per ricordare Mike Mastrippolito.

IV prova campionato regionale italiano

Ritrovo: ore 7.30 palazzetto dello Sport - via Magellano, San Salvo Marina

Iscrizioni: ore 7.30-8.45

Partenza: ore 9 - palazzetto dello Sport

Percorso: San Salvo Marina-Vasto-Monteodorisio-Cupello-Montalfano-San Salvo Marina

Pedalata ecologica per adulti e bambini

Ritrovo: ore 16.30 - Via degli Oleandri - San Salvo (Supermercati GM Raspa)

Iscrizioni dalle 16.30 alle 17

Partenza ore 17

Ore 17.30: Arrivo davanti alla Pilkington con sosta per un minuto di raccoglimento e suono della sirea

Arrivo: ore 18 - palazzetto dello Sport - via Magellano, San Salvo Marina - rinfresco per i partecipanti

Ore 19.00: presso il lido "Al Cocorito" due ore di spinning gratuito per i partecipanti