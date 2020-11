E' iniziato ieri l'atteso Festival del Sorriso Ricoclaun, I Pagliacci del Cuore, Notte Azzurra X 3 nel Cuore di Vasto, che vedrà tantissime iniziative, mattina, pomeriggio e sera nel centro storico della nostra città fino al 12 luglio, con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Vasto, l'associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, che si occupa di clown terapia negli ospedali di Vasto, Termoli, Lanciano e Ortona, il Consorzio Vasto in Centro, le associazioni Confcommercio e la Confaesercenti di Vasto e la protezione civile.

Il Festival nasce dall'idea che la sinergia delle forze, delle energie, delle idee, di associazioni, attività , enti diversi possa essere di grande beneficio per la città di Vasto, in particolare il Centro Storico, creando divertimento , ma anche momenti in cui si condividono esperienze, si acquisiscono risorse, si creano emozioni.