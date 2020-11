"La pratica di prendere in affitto dallo stesso direttore artistico la strumentazione musicale al prezzo di 25mila euro annui, eludendo ogni forma di gara, ora viene riconfermata e legittimata, inserendola nel testo del bando". Massimiliano Montemurro, consigliere comunale dell'Udc, critica l'amministrazione comunale di Vasto, che ha emanato l'avviso pubblico per l'assegnazione dell'incarico di direttore artistico del Teatro Rossetti, ruolo che fino ad ora è stato svolto dal maestro Raffaele Bellafronte.

I parametri scelti dal Comune per svolgere il concorso vengono fortemente criticati in questi giorni dall'opposizione di centrodestra. "Il bando - sottolinea Montemurro - recita testualmente: Il direttore artistico potrà fornire all’amministrazione comunale una serie di apparecchiature professionali in uso permanente che serviranno al buon funzionamento del teatro stesso e a tutte le sue attività, curando la messa in opera delle stesse con riferimento speciale all’elaborazione digitale dei suoni e delle immagini che alimenteranno la promozione del teatro in rete con diretta streaming, Youtube, nonché un archivio storico, fornendo un preventivo di spesa annuale. Ossia - sottolinea Montemurro - l'unico onere del direttore artistico è fornire annualmente il preventivo di spesa".

Montemurro chiede all'amministrazione Lapenna se, nell'individuazione delle regole previste dal bando, sia stato rispettato il principio di "diligenza minima che si richiede ai pubblici amministratori nella gestione dei soldi pubblici".