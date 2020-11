Venerdì 11 luglio VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, inaugura un nuovo ciclo di attività pensate per offrire a giovanissimi e ai loro nonni la possibilità di condividere esperienze di apprendimento scientifico. Scienza al Museo torna quest’anno con una nuova formula che coinvolge nonni e nipoti, rappresentando così un laboratorio didattico e sociale che vede

protagonisti il team di VastoScienza, coordinato dalla professoressa Rosa Lo Sasso, gli studenti del Liceo Scientifico Raffaele Mattioli di Vasto, il Comune di Vasto e lo staff di Palazzo d’Avalos. I laboratori si svolgono presso il Museo di Palazzo d'Avalos tutti i venerdì alle ore 18.00, a partire da venerdì 11 luglio 2014.

Nel progetto pedagogico di VastoScienza è la modalità per coniugare apprendimento e insegnamento. L’attività diventa indagine, sperimentazione, documentazione, condivisione, vissute con atteggiamento di ricerca. La ricerca è un concetto fondante delle attività di VastoScienza, una modalità di pensiero e di approccio al futuro tesa a generare nuove idee e progetti caratterizzati da un forte legame con la contemporaneità. Un modo di pensarsi in relazione alla vita capace di produrre innovazione.

Ricerca per descrivere il percorso individuale e comune in direzione di nuovi universi di possibilità. Abbiamo chiesto alla presidente, professoressa Lo Sasso, perché Scienza con i nonni? “Pensiamo di favorire l’educazione dei bambini valorizzando un patrimonio di esperienze e di saperi di cui i nonni sono portatori. Il rapporto che si stabilisce fra nonni e nipoti ha caratteristiche uniche. Può essere promotore di un’affettuosità, di una gioia e di una crescita inestimabili. I nonni sono forse gli unici in grado di regalare ai nipoti il dono più prezioso della vita: il tempo. Questa gratuità permette di trasmettere ai giovani l’essenzialità della vita, la bellezza delle cose, il vero significato dell’esistenza che consiste soprattutto negli affetti più cari”.



Scienza al Museo con nonno/a è solo una delle tante iniziative che VastoScienza ha messo in cantiere per l’estate 2014. Fedele agli obiettivi statutari il Centro, avvalendosi di giovani talentuosi e preparati, quali Sonia Di Nocco, Simona Gentile, Germana Battista, Sara Di Domenico, Daniela Di Gregorio, si propone di diffondere la cultura scientifica e artistica, creando reti di comunicazione tra scuola, ricercatori, territorio e cittadini, utilizzando un metodo di divulgazione basato sulla contaminazione dei saperi e su una fruibilità alla portata di tutti.

Dagli aperitivi scientifici sui trabocchi, Tra mare, stelle e cungarelle, ai laboratori di Mare & Scienza a Punta Aderci, dai Seminari di Economia, a cura di Alessandro Cianci, a quelli di Percussione e Batteria tenuti da Loris Baccalà, le variegate proposte vogliono rispondere agli interessi di tanti giovani del territorio. Il 9 luglio, a gran richiesta da parte degli studenti liceali, si apre il corso di giornalismo di Giuseppe Ritucci, Professione Reporter. A settembre, per concludere l’estate in bellezza, l’edizione 2014 di Scienza dell’onda e della vela, in collaborazione con il Liceo Scientifico Raffaele Mattioli, con il Circolo Nautico e con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle iniziative del Centro Culturale.