L'isola pedonale a Vasto Marina si farà. Dal 12 luglio via le auto dal centro della località balneare: di sera non si circolerà coi mezzi a motore dall'estremità nord di viale Dalmazia fino all'incrocio con via Martiri Istriani. Off-limits anche il tratto di via Zara compreso tra gli incroci con via Elba e viale Dalmazia.

Lo ha deciso la Giunta municipale di Vasto con la delibera numero 195 del 2 luglio scorso.

L'interdizione al traffico veicolare sarà in vigore dal 12 luglio al 31 agosto, dalle ore 21 alle 4.

La delibera - Il documento approvato dall'amministrazione comunale prevede, come lo scorso anno, un'area pedonale e una zona a traffico limitato.

Isola pedonale: "Viale Dalmazia - si legge nella delibera - (tratto compreso dall’intersezione con Via Itaca all’intersezione con il Lungomare Cordella e strade limitrofe);

- Viale Dalmazia (tratto compreso da Via Martiri Istriani a Via Itaca e strade limitrofe);

- Corso Zara, dall’intersezione con Via Elba all’intersezione con Viale Dalmazia".

Zona a traffico limitato: "Viale Dalmazia – Tratto compreso dall’intersezione con via Martiri Istriani all’intersezione con Via Itaca".

Nei prossimi giorni, il settore Servizi del Comune sistemerà l'apposita segnaletica stradale. La Giunta ha trasmesso la delibera al dirigente del settore Polizia municipale per l'applicazione della regolamentazione estiva del traffico sulla riviera.

Polizia municipale - Nelle scorse settimane, il Diccap, sindacato dei vigili, ha indetto lo stato di agitazione del personale di polizia municipale. Il prefetto di Chieti ha convocato un incontro tra i rappresentanti degli agenti e l'amministrazione comunale. Il tentativo di mediazione è fallito. Si attende la convocazione di un secondo confronto. Al momento, dunque, non è certo che l'isola pedonale sarà presidiata dai vigili.