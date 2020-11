Ci saranno anche le due sorelle vastesi Giorgia e Gaia Cupaioli ai Campionati Italiani Esordienti A di nuoto sincronizzato che si svolgeranno a Frosinone. Dal 10 al 13 luglio, presso la Piscina Centro FIN di Frosinone, saranno in gara 312 atlete in rappresentanza di 49 società, delle quali 48 iscritte all’esercizio di solo, 48 a quello di duo, 33 di squadra e 27 di libero combinato. Tra le società parteciperanno ben quattro squadre del gruppo Sport Management: Sport Management Lombardia di Monza, Pallanuoto Treviglio di Alpignano, SSD Sport Management Veneto e San Francesco Histonium Nuoto di Vasto.

Giorgia e Gaia Cupaioli, classe 2003, hanno disputato il campionato invernale di Civitavecchia il 22 marzo scorso, classificandosi in 16ª posizione per l'esercizio di solo e in 20ª per quello di doppio. Come da programma Gaia Cupaioli scenderà in vasca la mattina del 10 per l’esercizio di solo, mentre nel pomeriggio si esibirà insieme alla sorella Giorgia per l'esercizio di doppio. “Le ragazze si sono preparate al meglio per questo importante appuntamento – afferma la loro allenatrice Larissa Taveras – Ho molta fiducia nelle loro capacità e sono convinta che disputeranno un buon campionato italiano”.