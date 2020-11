Oltre ad Angelo Giancola, nominato nuovo presidente del comitato arbitri dell'Abruzzo, ci sono anche altri direttori di gara e assistenti vastesi che sono stati promossi di categoria.

Tra loro il giovane Gionatan Civico che dalla Cai passa come arbitro alla Can D insieme a Francesco Ciancaglini promosso come assistente dall'Eccellenza alla Can D, mentre Alberto Colonna è promosso come arbitro dall'Eccellenza alla Cai, che sarebbe l'eccellenza fuori regione. Giuseppe De Filippis è stato invece confermato come assistente in Can Pro.

Paolo Cavuoti è stato dismesso su domanda come osservatore dalla Can Pro, Antonio Lipartiti e Amedeo Ulisse dismessi su domanda dalla Can D come assistenti, Angelo Nicola Spagnoli è stato dismesso come arbitro dalla Can 5 (Calcio a 5).

Davide Sallese, Lorenzo Di Guilmi, Viviana Pennese e Marco Messina sono stati confermati alla Can 5, così come Giuseppe Melfi, arbitro internazionale di beach soccer.