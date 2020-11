Prendono il via oggi a Dordrecht, in Olanda, gli Europei juniores di nuoto. Tra i protagonisti della rassegna continentale ci sarà anche Nicolangelo Di Fabio, tesserato del Team Nuoto Sport Management, e allenato dal professor Domenico D'Adamo, anche lui in Olanda come componente dello staff tecnico della nazionale. Per Di Fabio è la seconda partecipazione agli Europei juniores. Sarà in vasca già da questa mattina, per le batterie dei 400 stile libero e probabilmente per la staffetta. La società che gestisce lo stadio del nuoto di Vasto ha visto la convocazione di quattro suoi tesserati. Oltre al 18enne cupellese ci sono Alessandro Bori, Federica Sarti Cipriani e Giulia Verona.

"Vedere quattro nostri atleti convocati per una manifestazione così importante - ha commentato il team manager Gionatan Menga- è motivo di orgoglio per tutta la Società. A livello giovanile in questi ultimi anni siamo cresciuti tantissimo e questo grazie all’importante lavoro svolto dai nostri tecnici negli impianti da noi gestiti. Di Fabio e Bori sono chiamati a riconfermarsi, mentre Verona e Sarti Cipriani sono al debutto in una manifestazione europea. Ci siamo preparati al meglio per questo importante appuntamento".

Dopo le medaglie ai Criteria giovanili di Riccione e le buone prestazioni agli Assoluti, con tanto di doppia medaglia d'argento nelle staffette, Di Fabio è chiamato a disputare degli Euro junior da protagonista.

La spedizione azzurra

Convocate: Alessia Capitanio (Triestina Nuoto), Linda Caponi (TNT Empoli), Leyre Casarin (Team Veneto), Rachele Ceracchi (CC Aniene), Eleonora Clerici (Nuotatori Milanesi), Ilaria Cusinato (Team Veneto), Sara Franceschi (Nuoto Livorno), Sara Gyertyanffy (Imolanuoto), Sofia Jurasek (UN Friuli), Jessica Lattanzi (CN Lucca), Marina Luperi (Tirrenica Nuoto), Chiara Miglietta (Aquarea Water Project), Simona Quadarella (CC Aniene), Alessia Ruggi (Can. Vittorino da Feltre), Federica Sarti Cipriani (MGM Team Lombardia), Alice Antonia Scarabelli (Team Insubrika), Camilla Tinelli (Canottieri Vittorino da Feltre), Chiara Vandini (Imolanuoto), Giulia Verona (MGM Team Lombardia).

Convocati: Filippo Berlicioni (Fiorentina NC), Alessandro Bori (MGM Team Lombardia), Giacomo Carini (Aquasport), Matteo Ciampi (Ambranuoto), Nicolangelo Di Fabio (MGM Team Lombardia), Matteo Masiero (Tecri Nuoto), Andrea Manzi (CC Napoli), Alessio Occhipinti (Vita), Marco Paganelli (Swim Pro SS9), Francesco Peron (Team Veneto), Simone Sabbioni (Swim Pro SS9), Matteo Senor (CN Torino), Raffaele Tavoletta (Aurelia Nuoto), Emanuel Turchi (CN Vela Ancona), Mattia Zuin (Nottoli Nuoto).

Staff: Capolegezione e vice presidente Manuela Dalla Valle; responsabile tecnico Walter Bolognani; tecnici Luca Corsetti, Domenico D'Adamo, Christian Minotti, Giovanni Ponzanibbio, Davide Pontarin, Marcello Piergentili; medico Andrea Felici; fisioterapista Stefano Amirante; giudice al seguito Barbara Gasperini.