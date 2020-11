Prima giornata di gare in Olanda e prima medaglia per Nicolangelo Di Fabio agli Europei juniores di nuoto. Il nuotatore cupellese ha conquistato il bronzo con la staffetta 4x100 stile libero. A vincere è stata la Gran Bretagna, seguita dalla Germania. I quattro ragazzi italiani, Alessandro Bori, Francesco Peron, Raffaele Tavoletta e Nicolangelo Di Fabio, hanno percorso le 8 vasche in 3'22''30, strappando per un soffio la medaglia alla Polonia. Di Fabio era sceso in vasca poco prima nei 400 stile libero, distanza su cui sta continuando a migliorare.

Il suo tempo in finale è stato 3'54''15. Soddisfazione per tutta la spedizione azzurra e in particolare per il suo allenatore, Domenico D'Adamo, che lo sta seguendo da vicino anche a Dordrecht. Dopo questo buon inizio Di Fabio avrà lo spunto per una grande prestazione nei 200 stile libero, quella che è la "sua gara".