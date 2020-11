Una nuova estate ricca di appuntamenti creativi pluridisciplinari sta per essere inaugurata dal Laboratorio ArtiBus di Vasto, da oltre quindici anni attivo nel campo della didattica d’arte.

Nei mesi di luglio e agosto 2014 i bambini dai 4 anni in su saranno protagonisti di un ricco calendario di eventi unici ed irripetibili ispirati al tema “B come Bambini”, con la finalità di far riflettere ed esprimere i piccoli artisti su vari aspetti legati al mondo dell’infanzia. Le tecniche esplorate saranno la pittura, il modellato dell’argilla ed il collage.

Sempre sullo stesso tema, ai ragazzi a partire dagli 8 anni saranno riservate specifiche esperienze di pittura e scultura. Gli appuntamenti, a cura di Bruno Scafetta e Daniela Madonna, si terranno presso la sede del Laboratorio ArtiBus, in Via Messina 2 (nei pressi di P.zza Verdi) a Vasto.

Giovedì 10 Luglio ore 18.00

Maestri d’arte

Laboratorio di pittura per bambini dai 4 anni in su

Lunedì 14 Luglio ore 18.00

Giochiamo con i nomi

Laboratorio dell’argilla per bambini dai 4 anni in su

Martedì 15 Luglio ore 17.30

Pittura di sabbia

Laboratorio per ragazzi dagli 8 anni in su

Giovedì 17 Luglio ore 18.00

Diario d’artista a cura di Marachella

Laboratorio del collage per bambini dai 4 anni in su

Lunedì 21 Luglio ore 18.00

Cartoncini animati

Laboratorio di disegno e pittura per bambini dai 4 anni in su

Martedì 22 Luglio ore 17.30

Scolpire con l’argilla

Laboratorio per ragazzi dagli 8 anni in su

Giovedì 24 Luglio ore 18.00

Facciamo le facce

Laboratorio dell’argilla per bambini dai 4 anni in su

Lunedì 28 Luglio ore 18.00

Kamishibai, la valigia del cantastorie a cura di Marachella

Laboratorio di narrazione e illustrazione per bambini dai 4 anni in su

Martedì 29 Luglio ore 17.30

EquilibrArte. Assemblaggio creativo

Laboratorio per ragazzi dagli 8 anni in su

Giovedì 31 Luglio ore 18.00

Campanelle che passione

La campanella di San Rocco per bambini dai 4 anni in su

Lunedì 4 Agosto ore 18.00

Un metro d’arte

Laboratorio di pittura e collage per bambini dai 4 anni in su

Martedì 5 Agosto ore 17.30

I bambini nella pittura

Laboratorio per ragazzi dagli 8 anni in su

Giovedì 7 Agosto ore 18.00

L’ABC del pittore

Laboratorio di disegno e pittura per bambini dai 4 anni in su

Lunedì 11 Agosto ore 18.00

RiciclArte

Laboratorio di collage per bambini dai 4 anni in su

Martedì 12 Agosto ore 17.30

La magia del Pop up

Laboratorio per ragazzi dagli 8 anni in su

Laboratori a numero chiuso con prenotazione obbligatoria

info@laboratorioartibus.it tel. 339 4287017 (ore 10/13 e 18/20)

Luogo di svolgimento: Laboratorio Arti Bus, Via Messina 2 (c/o P.zza Verdi) - Vasto (CH)

www.laboratorioartibus.it