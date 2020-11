Si è svolto anche quest’anno il tradizionale torneo di beach tennis, giunto ormai alla 6°edizione, che ha come finalità la destinazione del ricavato alla mensa della Caritas di Vasto.

A partecipare alla manifestazione, organizzata dai giovani del Lions Club Vasto New Century nei giorni di sabato 5 e domenica 6 Luglio, numerose coppie che si sono affrontate con sano agonismo sui campi del lido Baiocco di Vasto Marina, location che si è confermata accogliente e ricettiva per le tante persone, atleti e spettatori, che hanno assistito all’evento.

Le numerose persone intervenute durante la due giorni di gare hanno potuto assistere a delle partite molto combattute ma sempre nel pieno rispetto dello spirito della manifestazione.

Anche in questa edizione, che ha visto il record di coppie iscritte, i partecipanti si sono affrontati in tre tornei: junior, misto e maschile.

Avvincenti soprattutto le finali che si sono svolte davanti ad una bella cornice di pubblico che ha potuto ammirare dei gesti tecnici da parte degli atleti che hanno strappato più volte sonori applausi agli spettatori.

I tornei hanno visto prevalere le coppie Paravia/Saiaci per la categoria Junior, Pavone/Provveduto per il misto e Di Colli/Pavone per il maschile che sono state premiate dal neo Presidente del club Celenza Michele.

Emozionante la consegna del ricavato a suor Gianna, intervenuta per l’occasione, che ha ringraziato il Lions Club Vasto New Century per l’impegno ed il supporto che ogni anno dedica per la riuscita della manifestazione destinata a sostenere la Caritas.

Il Club vastese ringrazia tutti gli sponsor che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione, ma soprattutto che hanno reso possibile il concretizzarsi della finalità a cui il torneo è rivolto.