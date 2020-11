E' un Casalbordino che si presenta molto competitivo ai nastri di partenza del campionato di Prima Categoria, l'obiettivo dichiarato dal patron Alessandro Santoro e da tutta la società è uno solo: la Promozione.

Per farlo la squadra, arrivata lo scorso anno quinta, si è notevolmente rinforzata con gli arrivi di elementi di spessore come il centrocampista Gianluca Di Pasquale, lo scorso anno in Eccellenza con la Virtus Cupello, Emanuele Mirolli, Giuseppe Luciano e i difensori Giuseppe Fiermonte e Simone Lombardozzi dallo United Cupello vincitore della Prima che però vorrebbe trattenere sia Luciano che Fiermonte non ancora svincolati, bomber Eugenio Vitelli dallo Scerni e poi Mastragostino, Del Gengo, Dell'Osa, oltre ai confermatissimi Loris Della Penna e Danilo Farina. A dirigere l'orchestra, che è già tra le favorite per la vittoria finale, mister Loris Carbonelli, ex Virtus Cupello.

Grande entusiasmo e partecipazione nel corso della presentazione del nuovo assetto societario e degli acquisti con tanto di firma e foto con la nuova maglia. Un'altra notizia è che Casalbordino e Casalese, impegnata in Terza Categoria, uniscono le forze a andranno avanti insieme. I giallorossi potranno contare anche sul ritorno di un dirigente storico del calcio locale come Domenico Piscicelli, nuovo presidente, e del sostegno di Giuseppe Vaccaro, presidente esecutivo. Santoro sarà il patron, oltre che segretario, Luca Del Monte il direttore sportivo e Simone Troiano il presidente dell'under 18.

"Due anni fa il presidente Santoro - ha dichiarato Piscicelli - ha preso in mano questa società che non era certo messa bene e l'ha riportata in alto, ma soprattutto ha ricreato entusiasmo e riformato un gruppo. Oggi mi rimetto in gioco anche io, sperando di andare in Promozione. Il nostro sarà un progetto che punterà sui giovani, con una base solida di gente esperta, per proseguire anche nella categoria superiore con loro. Per questo abbiamo scelto un maestro del settore giovanile come Carbonelli. Questa è una società che può fare solo bene, partecipare non ci interessa, vogliamo vincere, anche se non sarà semplice. Un altro obiettivo è la coppa disciplina, sarà ancora più difficile, ma ci teniamo".

Casalbordino pensa in grande anche grazie all'unione delle forze, l'unione tra le due squadre cittadine è nata a maggio, come ha rivelato Vaccaro: "Quando Santoro mi ha chiamato ho deciso subito di far parte del progetto che punta a portare il nostro paese in Promozione. Un ringraziamento va a Troiano che sta lavorando moltissimo per la juniores, al mister Antonio Picciotti e all'assessore allo Sport, Raffaele Turco per l'aiuto e la presenza costante sul territorio".

Travolgente l'entusiasmo di Santoro che vuole il triplete: Promozione, Coppa Abruzzo e campionato juniores: "Questo progetto non esisterebbe senza di voi che siete qui, ricordiamoci che partiamo dalla quinta posizione dello scorso anno, ma vogliamo vincere, non ci nascondiamo. Inoltre puntiamo a diventare il centro rappresentativo calcistico dei paesi circostanti, l'attrazione deve essere venire a giocare a Casalbordino, un polo ambito da tutti. E' ovvio che per vincere abbiamo preso anche giocatori di fuori, ma vogliamo valorizzare e far crescere i nostri ragazzi".

In conclusione la parola al mister Carbonelli: "Ho deciso di mettermi in gioco e accettare il progetto. Questa è una piazza dove si possono raggiungere i traguardi che vogliamo, per me è un onore essere qui, ci sono le mie radici da parte materna, ho ancora dei parenti in paese. Il senso di appartenenza non ci mancherà, ma non basta, ci voglino costanza e applicazione negli allenamenti. E' l'ambiente giusto anche per la mia crescita e i proclami di vittoria non mi spaventano. Mi sono trovato subito bene, sento totale fiducia, tanto entusiasmo contagiante, mi auguro di essere un valore aggiunto, mi fa piacere anche che ci sia una tifoseria che segue sempre la squadra. Conosco molti di questi ragazzi e so che oltre ad essere validi in campo sono bravissimi fuori".

La preparazione inizierà lunedì 18 agosto. E' ancora molto presto per dirlo ma Palombaro e Trigno Celenza potrebbero essere le due rivali più accreditate per la prima posizione.