Nella storica ed insigne Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, dove ancora riecheggia la presenza di Vittoria Colonna, si è svolta il 3 luglio la cerimonia ufficiale per l’avvicendamento del nuovo Presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Carmine Di Risio subentrato al Presidente, ora past, Guido Caravaggio.

Una serata all’insegna della sobrietà e dell’amicizia quella che ha contrassegnato la cerimonia del passaggio del martelletto ed il rinnovo delle cariche sociali. Tante ed importanti le attività svolte nel corso dell’anno sociale appena concluso con particolare attenzione alle forme di disagio di questo nostro tempo ed in particolare è emersa una priorità, quella rivolta alle nuove generazioni come segno di speranza per il futuro senza dimenticare i services nazionali ed internazionali a testimonianza della solidarietà.

Il Presidente di Zona Luigi Marcello, nel rivolgere il suo saluto, ha ringraziato il suo club per l’abnegazione con la quale ha servito raggiungendo importanti obiettivi. Prestigioso riconoscimento è stato conferito all’infaticabile socio Elio Bitritto con la Melvin Jones Fellow. Una cerimonia, dunque, di grande spessore umano e civico che ha visto la gradita presenza dell’Avvocato Peppino Tagliente, del Maggiore Giancarlo Vitiello, Comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, del Luogotenente Adriano Barattucci, presidente della Sezione Carabinieri in congedo di Vasto oltre ad una significativa rappresentanza di questa. La serata è proseguita con una festosa conviviale presso il Ristorante Hostaria del Pavone.

“Non si può andare lontano se non si fa qualcosa per qualcun altro” (Melvin Jones): questo è ciò che anima lo spirito di servizio dell’essere e fare lions del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna. I componenti del nuovo direttivo sono: Carmine Di Risio presidente, Guido Caravaggio past president, Luigi Bacceli segretario, Francesco Nardizzi tesoriere, Maria Grazia Fiore censore, Elio Bitritto presidente del Comitato Soci, Angelina Poli Molino censore, Mariella Alessandrini Addetto Stampa e officer informatico, Luigi Marcello componente.