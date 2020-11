Sono 150 i giovani che per tutto il mese di luglio daranno via al Festival Alternativo sull'uso sociale delle arti, nell'ambito del progetto Music is Calling: Let’s play togheter promossa dalle associazioni Dum Tek e Musica in...crescendo, con la partecipazioni delle delegaziono provenienti da Italia (San Salvo e altre città) Slovacchia, Olanda e Irlanda. Ieri mattina in Municipio c'è stata l'accoglienza ufficiale, prima di dare il via ad una ricca serie di appuntamenti che coinvolgeranno la città grazie al potere della musica e dell'arte in generale.

Per tanti giorni molti luoghi della città accoglieranno concerti, mostre fotografiche, performace artistiche, divenendo luogo di scambio tra i giovani delle diverse nazionalità. "Promuoviamo l'arte - ha spiegato Maria Aurelia Del Casale, presidente di Dum Tek - con una metodologia che mette al primo posto il valore delle persone". Tante le persone che da diversi mesi si sono impegnate per la realizzazione di questo importante appuntamento. "La nostra scelta - ha commentato Tiziano Cardone, presidente di Musica in... crescendo - è quella della musica come inclusione. Nel programma, oltre ai concerti classici proposti dalle orchestre, ci sarà spazio, nella seconda parte della serata, per Rock in piazza, così da coinvolgere tutti. San Salvo oggi presenta una realtà musicale molto ampia".

In contemporanea ci sarà "Ri-Scatti musicali", concorso fotografico e mostra, che vedrà la partecipazione anche del regista sansalvese Leone Balduzzi. In questi giorni i ragazzi dell'associazione Cefamc Centro studi musicali di Marianka, nei pressi di Bratislava, in Slovacchia, di Wow go Centro giovanile di Amsterdam dall’Olanda e l’Orchestra giovanile della Contea di Wexford nei pressi di Dublino in Irlanda, saranno ospitati in 40 famiglie, tra San Salvo e Vasto, così da vivere pienamente la realtà dello scambio culturale.

"Abbiamo compartecipato con piacere al progetto - ha commentato l'assessore alla cultura Giovanni Artese -, è tra i nostri obiettivi quello di sostenere e promuovere le orchestre giovanili. Al centro ci saranno la cultura e l'altruismo e ci interessa molto che questo progetto musicale abbia una dimensione europea. La musica diviene così strumento di conoscenza e di costruzione di una realtà europea". Obiettivi sociali evidenziati anche da Eugenio Spadano, presidente del consiglio comunale. "La musica deve essere lo strumento per far crescere il valore della pace". Soddisfatta anche Tiziana Magnacca, sindaco della città. "Abbiamo abbracciato con il cuore un progetto complesso. Questi gemellaggi artistici devono far crescere i nostri ragazzi".

Il Programma (clicca qui per scaricare)

8 luglio - Martedi 21:30 San Salvo - piazza Papa Giovanni XXiII - Gruppo Olanda - Musica e Fotografia, evento laboratorio

9 luglio - Mercoledi 21:30 San Salvo - piazza Papa Giovanni XXIII - Orchestra Irlandese, concerto

10 luglio - Giovedi 21:30 San Salvo - piazzaPapa Giovanni XXIII - Orchestra Slovacca, concerto

11 luglio - Venerdi 21:30 San Salvo - plesso Sant’Antonio - Orchestra Interculturale, Laboratorio Interculturale: Musiche e Danze Tradizionali

12 luglio - Sabato 21:30 San Salvo - piazza San Vitale, Orchestra Interculturale, Mostra Fotografica, Evento Interculturale: Musiche E Balli Tradizionali; Premiazione Concorso Fotografico

14 luglio - Lunedi 21:30 San Salvo - piazza San Vitale, Orchestra Interculturale, concerto Il valore universale della musica

17 luglio - Giovedi 21:30 San Salvo Marina - C.Da Stazione, Chiesa Di Fatima, Quartetto d’archi Fuori Tempo- Musica In…Crescendo, Performance Musicale

18 luglio - Venerdi 21:30 San Salvo Marina, Rsa San Vitale, Orchestra Fuori Tempo- Musica In…Crescendo, Performance Musicale

19 luglio - Sabato 21.30 San Salvo Marina, piazza Arafat, Orchestra Fuori Tempo-Musica In Crescendo, concerto

21 luglio - Lunedi 21:30 San Salvo Marina, Lungomare C. Colombo-Zona Isola Pedonale, Orchestra Fuori Tempo -Musica In…Crescendo e.. tutti i musicisti che vogliano partecipare (Flash Mob)

22 luglio - Martedi 21.30 San Salvo, piazza A. De Gasperi, Orchestra Fuori Tempo -Musica In Crescendo, concerto

23 Luglio - Mercoledi 21:30 San Salvo, piazza Giovanni XXIII, Gruppo Alpini San Salvo e Orchestra Fuori Tempo -Musica In…Crescendo, Concerto