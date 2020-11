Una settimana fa, nella tappa di Casal Velino, erano arrivate terze. Oggi, a Ostia, per Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio, giovani atlete dell BCC San Gabriele Volley, è arrivata la grande gioia della vittoria nella tappa del Campionato Italiano under 19. Nella finale contro la coppia Pirv-Pastorino le due beachers vastesi hanno dovuto faticare non poco per conquistare la vittoria, arrivata solo al terzo set. Match condizionato anche da uno spiacevole episodio avvenuto nella tarda mattinata, con un furto subito dalla spedizione vastese. Malviventi hanno rotto un vetro del pulmino e portato via borse con abbigliamento e valori personali.

Dal punto di vista tecnico Genovesi e Di Tizio sono state brave a cambiare in corsa la tattica di gioco contro avversarie ostiche. "Nel primo set -spiega l'allenatrice Maria Luisa Checchia - erano passate in vantaggio fino al 17-12. Poi hanno avuto un blocco, con qualche problema in ricezione e errori in attacco, con la vittoria andata alle avversarie. Nel secondo set hanno cambiato la tattica e commesso molti meno errori fino a vincere per 23-21. Nell'ultimo parziale hanno messo in difficoltà le avversarie con la battuta e hanno ricevuto molto bene, vincendo 15-7".

Buone anche le prestazioni delle altre due coppie che si allenano con Checchia, De Marinis e Marcovecchio presso il centro sportivo della San Gabriele a Vasto Marina. Sia le sorelle Di Ruscio che la coppia Di Santo-De Lena si sono classificate al quinto posto. "È un bel risultato per tutte e tre le coppie - commenta Maria Luisa Checchia - che, oltre ad essere impegnate nel campionato under 19, si stanno allenando in vista del Trofeo delle Regioni". Una delle tre coppie sarà infatti scelta per rappresentare l'Abruzzo nella prossima competizione tricolore.