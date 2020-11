Da un paio di giorni nel centro storico di Vasto sono apparse colorate decorazioni. Bandierine azzurre, fiori, faccine sorridenti, cuori, aquiloni, con tante persone che si sono prodigate per rendere più bella la città in vista della prima edizione del Festival del Sorriso. Ad organizzare la quattro giorni di workshop, spettacoli, musica e intrattenimento, è l'associazione Ricoclaun Vasto Onlus, in collaborazione con il consorzio Vasto in Centro e l'amministrazione comunale. Si parte domani, mercoledì 9 giugno con una messa alle 19 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Poi, alle 21, la proiezione del film "Patch Adams", dedicato al fondatore della clownterapia, seguito da un dibattito di presentazione del Festival.

Poi, nei tre giorni successivi, ce ne sarà per tutti i gusti, con eventi dedicati ad ogni fascia d'età, dai giochi e film per bambini a concerti e spettacoli per gli adulti, una "Notte Azzurra x 3", come è stata ribattezzata dagli organizzatori. Tante anche le associazioni cittadine coinvolte negli eventi. Naturalmente non mancheranno tanti clown, provenienti da diverse parti d'Italia per questo Festival. Ore frenetiche per Rosaria Spagnuolo e la Ricoclaun per preparare al meglio ogni cosa.

Il programma completo sul sito dei Ricoclaun (clicca qui)