È Melissa Palmieri, giovane di Villa Santa Maria, la vincitrice della tappa provinciale di Miss Italia 2014 che si è tenuta ieri sera presso La Ciucculella di Vasto Marina. Un appuntamento organizzato da Roberto Colanzi e Marco Santilli con l'agenzia Pai, rappresentata da Camillo Del Romano, esclusivista del concorso per l'Abruzzo. La serata, presentata da Roberta Valerio, si è aperta con la simpatica sfilata degli abiti per bambini prima di lasciare spazio alle miss. Erano in gara in 24 e hanno sfilato prima in abito da sera, poi in bikini, infine con il classico body olimpionico della manifestazione. Il look delle aspiranti miss è stato affidato alla truccatrice Marianna Durante, mentre le acconciature sono state da Giulia Ottaviani. Per le ragazze abruzzesi anche la possibilità di farsi conoscere rispondendo alle domande della presentatrice.

La giuria, presieduta dall'ospite d'onore Justine Mattera, era formata da Antonio Arcaro, Angela Trifone, Marcella Perchinunno, Elio Florio, Antonella Massimini, Mariagrazia Marchetta, Alessando Barberio, Sergio Garofali, Marianna Durante e Giulia Ottaviani. Nel corso della serata spazio anche alla musica, con due brani eseguiti dalla giovane cantante Laura Laccetti, e al lancio del nuovo videoclip di Marco Santilli, "Segui l'istinto", che ha visto Justine Mattera vestire i panni del diavolo e dell'angelo. Dopo un'attenta valutazione la giuria ha emesso i suoi verdetti.

La fascia di Miss Wella Professionals è andata a Melissa Palmieri, che ha ricevuto quindi la coroncina Miluna e ha guadagnato l'accesso alla fase regionale. Seconda, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, è arrivata Antonella Crocetti, terza Bianca Colecchia. A Jessica Samadi è stata assegnata la fascia di Miss La Ciucculella, a Maria Argentieri quella di Miss Vasto e a Giorgia Tini, che non ha ancora raggiunto l'età per poter accedere al concorso nazionale, la fascia di Miss Mascotte.

Soddisfatti gli organizzatori dell'evento, che hanno ringraziato tutti gli sponsor locali che hanno permesso la realizzazione di una piacevole serata dedicata alla bellezza.