Si chiama segui l'istinto il nuovo brano di Marco Santilli il cui videoclip è in corso di realizzazione in questi giorni. Protagonista del video è la showgirl Justine Mattera, nella duplice veste di angelo e diavolo. Di questo nuovo lavoro si è parlato nella confererenza stampa moderata da Tiziana Smargiassi che ha anticipato la serata dedicata alle selezioni provinciali di Miss Italia a Vasto in cui la Mattera è stata presidente di giuria.

"Justine è una persona trasparente, solare, schietta - ha spiegato Marco Santilli -, non è una donna falsa e sono contento di aver avuto l'opportunità di lavorare con lei". Le riprese in cui è presente la Mattera, affidate alle telecamere di Giacino Sirbo, sono state realizzate nelle aree esterne dell'Hotel Acquario di Vasto Marina. La showgirl americana, ormai da tanti anni in Italia, è rimasta molto soddisfatta dell'accoglienza ricevuta. Per lei, sabato sera, anche una serata come ospite d'onore al Baja Village. "Ho sempre fatto tutte le cose che amavo con passione, ci metto sempre il cuore".

"Il brano - ha spiegato Santilli - parla delle dinamiche che noi umani abbiamo nella vita. Alla fine bisogna sempre seguire l'istinto". Justine Mattera, il cui look è stato affidato allo staff di G.Style, si è divertita nell'interpretare i due ruoli. "Io sono buona, quindi mi si addice più l'angelo. Però credo che tutto sommato anche l'inferno di Dante sia più interessante del paradiso".