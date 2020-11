Nell'incantevole scenario della Grotta del Saraceno si è svolta domenica nelle acque vastesi la gara valevole per il circuito Italiano Sup Race di Coppa Italia. Il sup è uno sport acquatico simile al surf che si sta diffondendo anche in Europa.

L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Centro Polisportivo Giovanile Aquilano (sezione In Vela Con Noi, sezione della Cpga Asd, affiliata Fisurf), in collaborazione con la Federazione Italiana Surfing (Fisurf), unica Federazione riconosciuta Isa (International Surfing Association) e Skipper Sport.

Presenti anche stand dei più importanti brand surfistici italiani come Rrd, Moki e Novenove. Organizzati anche dei test gratuiti per chi ha intenzione di avvicinarsi alla pratica di questo sport. La mattinata è stata allietata dalla musica del dj Marcello Ferraro.

Determinante per lo svolgimento della manifestazione anche il contributo della Guardia Costiera che si è occupata dell'aspetto sicurezza e autorizzazioni.

Sponsor della manifestazione Rrd, Moki, Novenove, Pasquarelli Auto, Menna Store, Skipper Sport Vasto, Flo.Car., Minimarket Bontà e gusto, Ottica Prosperi, e la direzione del Village Camping Grotta Del Saraceno.

Atleti arrivati da tutt'Italia si sono dati dati battaglia nella long distance (12km) e nella all round (4 km). Il campo di gara della long distance si estendeva fino al pontile di Vasto Marina. Leggera brezza da levante e corrente contraria hanno reso difficoltoso il tratto di rientro verso il village. Dopo il pranzo, le premiazioni sia in denaro, che in premi oggetti messi a disposizione dagli sponsor, inclusi due viaggi in Spagna.

Alla fine della manifstazione c'è stata anche un'esibizione di capoeira che ha chiuso l'evento. "Sicuri di aver fatto un buon lavoro, tutto lo staff di Invelaconoi ringrazia gli sponsor, gli atleti e tutti coloro che hanno dato una mano alla riuscita della manifestazione. L'anno prossimo sicuramente l'evento si ingrandirà e avrà ancora più risalto nazionale ed internazionale".

Di seguito le classifiche dei primi

CAT. LONG DISTANCE (12km)

UOMINI

1° 14'0 REZA NAZIRI

1° 12,6 GRAN MASTER ROBERTO MANDOLONI

2° 12,6 GRAN MASTER VESCHI SIMONE

3° 12,6 GRAN MASTER LAMPARIELLO PAOLO



DONNE



1° 12,6 ROBERTA MARIANI



CAT. ALL ROUND (4KM)



UOMINI



1° PAPA ALESSANDRO

2° COLANGELO LUCA

3° BOTTUASCI CRISTIAN



DONNE



1° IGNA MARIA FRANCESCA

2° TURA GIULIA

3° NOTARANGELO ANGELA

CAT. MASTER

1° LAMPARIELLO PAOLO

2° DE SILVESTRO LUCA

3° BONSIGNORE DAVIDE





CAT. KAUNA

ROVEGNO PIER LUIGI