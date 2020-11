Continuano gli appuntamenti con il beach volley targato Amorosi Volley che, in questo inizio di estate 2014, ha già organizzato diversi tornei. Ieri sera è andata in scena la fase finale del torneo 2x2 maschile e femminile che durante il fine settimana ha visto tanti atleti sfidarsi sui campi dei lidi Zio Fiore e Sabbia d'oro. Nella competizione maschile è stata sperimentata una interessante coppia che prevedeva l'abbinamento di un amatore ed un pro attraverso l'estrazione. "Una soluzione valida per creare rapporti più consolidati tra gli appassionati di questo sport - commentano gli organizzatori - in cui tutti giocano con tutti e dove a vincere è la coppia formata dai giocatori che, singolarmente, hanno guadagnato più punti".

Nella serata finale è stata la coppia Maggio-Borrelli ad aggiudicarsi la vittoria battendo la coppia Amorosi-Rutigliano con un secco 2-0 (21-14 e 21-16). Tanto pubblico ad assistere alle sfide in notturna e, alla fine, sorrisi ed applausi per gli irriducibili del beach volley. La competizione femminile si è svolta invece con la formula classica. La vittoria è stata conquistata dalla coppia formata da Alessandra Mascitelli e Silvia Campofredano, che in finale hanno battuto 2-1 Giada Innocenti e Chiara Santoro. Match combattuto nei primi due set (21-18 e 19-21), mentre nel terzo e decisivo parziale Mascitelli-Campofredano hanno imposto un netto 15-5 alle avversarie conquistando la vittoria.