È terminata venerdì la prima fase a gironi, del 1° Torneo Cittadino di Calcio a 7 di Vasto. Per i primi due giorni si è avuto modo di riassaporare i vecchi valori del calcio cittadino.

Tutti i calciatori coinvolti, hanno dimostrato grande rispetto ed impegno, centrando in pieno lo scopo di questa manifestazione. Ricordiamo la presenza di numerosi professionisti e giovani promesse del settore professionistico tra cui Roberto Inglese (Chievo Verona), Nicola Della Penna (Chieti), Lorenzo Cattafesta (Virtus Lanciano) e tanti altri, che con simpatia e grande professionalità, hanno dato la loro adesione al torneo.

Numerosa è stata l’affluenza e finalmente nel quartiere San Paolo, dopo tanti anni, ritorna a riunire tutti gli appassionati di questo sport.

Di seguito i risultati della prima fase:

Crik Vasto vs GS Vasto 0-2

Vasto 99 vs Galaxy Villa 2-3

Avis Casalbordino vs Giannone Team 3-2

Scommesse Italia vs Bar Walter 1-0

All Stars vs Macronstore 3-0

Repubblica della Boca vs Virtus Lentella 3-0

Team Nocciolino VS Saba Vasto 2-0

Prossimo Turno

LUNEDI’ 07/07 19.00 CKIK VASTO-VASTO 99

LUNEDI’ 07/07 20.00 G.S.VASTO-GALAXY VILLA

LUNEDI’ 07/07 21.00 AVIS CASALBORDINO-SCOMMESSE ITALIA

LUNEDI’ 07/07 22.00 GIANNONE TEAM-BAR WALTER

GIOVEDI’ 10/07 19.00 VALDOCA CALCIO-ALL STARS

GIOVEDI’ 10/07 20.00 REAL 167-MACRON

GIOVEDI’ 10/07 21.00 REPUBBLICA DEL BOCA-TEAM NOCCIOLINO

GIOVEDI’ 10/07 22.00 VIRTUS LENTELLA-SABA VASTO