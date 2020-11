Italo Radoccia, presidente del Tribunale di Vasto e autore di pregevoli scritti giuridici, presenta il nuovo libro di Guido Brunetti “Quel fascino ambiguo del cervello umano”.

L’ importante evento, che vede la partecipazione di due illustri abruzzesi nell’ affrontare temi di grande fascino e spessore scientifico, avrà luogo domenica 27 luglio alle ore 16,30 nella sala consiliare, ed è stato realizzato grazie alla sensibilità culturale e intellettuale di Rocco D’Adamio, sindaco del comune di Dogliola, uno splendido borgo dell’ entroterra vastese.

“La nuova scienza del cervello e della mente- ha dichiarato il professor Brunetti- è ai primi passi, ma i risultati sono sbalorditivi. La ricerca sul cervello, definito la struttura più straordinaria e stupefacente dell’ universo conosciuto, crea nei neuro scienziati sgomento, soggezione e meraviglia. E’ in atto una rivoluzione scientifica destinata a sconvolgere non solo i metodi di diagnosi e cura in medicina e psichiatria, ma le nostre millenarie concezioni, a partire dai sistemi filosofici ed educativi”,

L’opera comprende una serie di saggi sugli ultimi progressi delle neuroscienze e rappresenta un prezioso strumento sia per medici e psichiatri che per insegnanti, genitori e studenti.