E' stato un percorso nella storia del rock a Vasto, quello che Francescopaolo D'Adamo e Antonio Ragni hanno offerto ieri al pubblico intervenuto in piazza Barbacani per Rock in libreria, l'appuntamento organizzato dalla Nuova Libreria e dall'associazione culturale Liber in occasione del Giro d'Italia in 80 librerie.

Dischi in vinile, fruscio originale, l'iniziativa musicale "è andata molto bene, nonostante il mio mal di schiena, acuito dalla fatica di montare e smontare l'attrezzatura", commenta D'Adamo. "Critica e pubblico hanno partecipato con entusiasmo. E' piaciuto il duetto tra me e Antonio Ragni. Il nostro è stato un excursus sugli inizi del rock a Vasto".

"Abbiamo parlato - spiega il professor Ragni - del rock tra la fine dei Sessanta e l'inizio dei Settanta nel mondo, ma anche delle radio private di Vasto alla metà degli anni Settanta".