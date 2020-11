Si è tenuta ieri presso il Palace Hotel di Vasto la cerimonia di passaggio del martelletto del Rotary Club Vasto. Pierpaolo Andreoni ha concluso il suo anno alla guida del club ed inizia l'anno di presidenza di Angelo Muraglia. Durante la serata, a cui hanno partecipato tutti i soci del club e le autorità civili e militari, Andreoni ha relazionato sulle attività svolte durante il suo anni di presidenza, ringraziando la sua famiglia, tutti i componenti del direttivo e i soci per l'impegno profuso in tutte le attività proposte. Dal presidente uscente sono state consegnate targhe ai collaboratori e poi a Beniamino Di Domenica è stata consegnato il "Paul Harris", la massima onorificenza rotariana. Poi il passaggio di consegne con Muraglia, simboleggiato dal martelletto utilizzato per suonare la campana all'inizio di ogni incontro rotariano. Il neo presidente ha illustrato quali saranno le iniziative che il Rotary Club Vasto svilupperà nei prossimi mesi.

Il nuovo direttivo

Presidente: Angelo Muraglia

Tesoriere: Adri Cesaroni

Segretaria: Emma Columbro

Prefetto: Beniamino Di Domenica

Past president: Pierpaolo Andreoni

Consiglieri: Gianfranco Rastelli, Luigi Medea

Nel video di Nicola Cinquina le interviste ad Andreoni e Muraglia.