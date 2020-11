Prima vittoria per il team Romagna nella terza edizione del super Eight Beach Tournament, campionato di calcio on the beach organizzato da Officina Italiana e targato Stanleybet. La squadra di mister Turchi (che è anche uno dei portieri della formazione romagnola) si impone per 6-3 sulla Vastese in uno degli incontri più equilibrati, nonostante il risultato di giornata.

In luce Carlo Triglione, attaccante della Romagna ma vastese doc: per lui doppietta e titolo di man of the match Stanleybet, ma a lasciare il segno è anche Jacopo Strocchi autore di una tripletta e del gol forse più bello fino a questo momento, su rovesciata.

Grande merito va anche alla squadra abruzzese, che fino all'inizio del terzo tempo ha tenuto botta con buona organizzazione e tante occasioni. Per la Vastese a segno Cesario, Napolitano e Ferrazzo; nulla di irreparabile comunque per Ascatigno e i suoi, visto il successo di ieri sull'Ariminum.

Il Man of the Match Stanleybet è Carlo Triglione

Primo tempo

1' Cesario (V)

6' Triglione (R)

Secondo tempo

5' Napolitano (V)

11' Strocchi (R) rig.

Terzo tempo

1' Mangione (R)

8' Triglione (R)

10' Strocchi (R)

11' Ferrazzo (V)

12' Strocchi (R)

Ammoniti

Cesario (V)

