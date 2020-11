Più di 42 milioni di euro per l'Abruzzo, quasi un milione per Vasto. Sono le cifre che il governo ha destinato all'edilizia scolastica per la nostra regione.

"Un piano - si legge in una nota del Governo- , composto da tre principali filoni, che coinvolgerà complessivamente 20.845 edifici scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro. Quattro milioni di studenti e una scuola italiana su due sono protagonisti di questo primo progetto, che porta nell’arco del biennio 2014-2015 ad avere scuole più belle, più sicure e più nuove. Si tratta della costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244 milioni (#scuolenuove) e del finanziamento per 510 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione, dopo la delibera Cipe del 30 giugno, per interventi di messa in sicurezza (#scuolesicure), di decoro e piccola manutenzione (#scuolebelle). Al lavoro su questo obiettivo c’è una specifica Unità di missione istituita dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca per mettere in sicurezza le strutture scolastiche".

Due edifici scolastici della città di Vasto saranno oggetto di massicci interventi di messa in sicurezza, per gli altri ci saranno interventi di manutenzione.

#scuolesicure VASTO CH 108 € 324.000,00

#scuolesicure VASTO CH 109 € 432.000,00

#scuolebelle VASTO CH 110 € 8.400,00

#scuolebelle VASTO CH 111 € 7.000,00

#scuolebelle VASTO CH 112 € 7.000,00

#scuolebelle VASTO CH 113 € 8.400,00

#scuolebelle VASTO CH 114 € 30.800,00

#scuolebelle VASTO CH 115 € 11.200,00

#scuolebelle VASTO CH 116 € 42.000,00

#scuolebelle VASTO CH 117 € 15.447,05

#scuolebelle VASTO CH 118 € 12.647,05

#scuolebelle VASTO CH 119 € 7.047,05

#scuolebelle VASTO CH 120 € 7.047,05

Finanziamenti per le scuole di San Salvo

#scuolebelle SAN SALVO CH 90 € 8.400,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 91 € 8.400,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 92 € 7.000,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 93 € 16.800,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 94 € 23.847,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 95 € 14.047,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 96 € 15.447,00

#scuolebelle SAN SALVO CH 97 € 7.047,00

Finanziamenti per le scuole di Casalbordino



#scuolebelle CASALBORDINO CH 12 € 7.000,00

#scuolebelle CASALBORDINO CH 13 € 8.447,00

Finanziamenti per le scuole di Cupello



#scuolesicure CUPELLO CH 38 € 590.000

#scuolebelle CUPELLO CH 39 € 14.047,05



Finanziamenti per le scuole di Monteodorisio



#scuolenuove MONTEODORISIO CH 68 € 35.000

#scuolebelle MONTEODORISIO CH 69 € 8.447,05

Finanziamenti per la scuola di Castiglione Messer Marino

#scuolebelle CASTIGLIONE CH 18 € 7.047,05

Finanziamenti per la scuola di Fresagrandinaria

#scuolebelle FRESAGRANDINARIA CH 53 € 7.047,05

Finanziamenti per la scuola di Polllutri

#scuolebelle POLLUTRI CH 81 € 7.047,05

Finanziamenti per la scuola di Scerni

#scuolebelle SCERNI CH 102 € 9.8047,05