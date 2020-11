Erano più di 200 questa mattina i ciclisti presenti al raduno della prima edizione della Gran Fondo d'Abruzzo. La competizione ciclistica, dopo essere stata annullata lo scorso inverno causa maltempo, è stata riprogrammata con una nuova organizzazione, curata dal Team Vastese Inn Bike, in collaborazione con il Ciclo Club Vasto, la Uisp e la sponsorizzazione di Tesla Bike. Dopo la partenza dal piazzale degli impianti sportivi dell'Oratorio Salesiano di Vasto il gruppo dei ciclisti ha fatto rotta verso l'entroterra, percorrendo 110 chilometri lungo le salite e le discese del medio Vastese, prima di tornare a Vasto. Il primo a tagliare il traguardo posto su corso Mazzini è stato Stefano Borgese, che ha battuto in volata Damiano Trivarelli e Angelo Prospato. Prima delle donne Elena Cairo, seguita da Barbara De Lorenzo. A garantire la sicurezza lungo tutto il percorso sono state le forze dell'ordine, i vari gruppi di Protezione Civile e tanti volontari. Grande soddisfazione per il presidente Lugi Di Lello, per Alessandra Cirone, ideatrice della Granfondo, per Antonio Lipartiti di Tesla Bike e per Angelo Menna, presidente del Ciclo Club.

Nel video le interviste al presidente Di Lello, a Rocco Menna, general manager della Vini Fantini-Nippo-De Rosa, oggi in bici anche lui e all'assessore Marco Marra.