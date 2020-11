Tra Vasto e Cupello si conclude in questi giorni l'avventura del Giro d'Italia in 80 librerie. Più di 1300 chilometri percorsi in bici da Simone Sacco e Marco Zapparoli, insieme a tanti altri ciclisti, per portare il loro messaggio che coniuga letteratura e mobilità sostenibile. Ieri, partiti al mattino da piazza Rossetti con la "scorta" del Ciclo Club Vasto, il Giro ha toccato gli impianti della Stogit, a Montalfano, prima di arrivare nel cortile del Municipio di Cupello. Ad accogliere il gruppo di ciclisti gli amministratori comunali, con Valentina Fitti, presidente del consiglio comunale, che ha organizzato le diverse fasi dell'appuntamento. Nella sala multimediale Marco Zapparoli ha fatto un bilancio di questo Giro d'Italia, partendo da un omaggio ad Ignazio Silone. Passi dello scrittore abruzzese sono stati poi letti anche da Simone Sacco e Valentina Fitti. Il cuore dell'appuntamento è stata la presentazione dei libri d'esordio di due giovani scrittori: il marsicano Davide Maceroni e la vastese Candia Piedigrossi. Al sindaco Manuele Marcovecchio il compito di chiudere l'appuntamento. Il primo cittadino ha spiegato come abbia chiesto agli organizzatori della colonia estiva per i bambini di Cupello di regalare un libro ad ogni bambino che parteciperà, così da iniziare a promuovere la lettura come valore e strumento per la crescita. Finale gustoso con il pranzo a base di prodotti tipici del territorio a cura della Confederazione Italiana Agricoltori.

Nel video un riassunto dell'appuntamento a Cupello.